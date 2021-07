Le Pôle judiciaire économique et financier a ouvert une information judiciaire mi-juillet contre le mouvement Ennahdha, le parti Qalb Tounès et l’association Iich Tounsi au sujet de contrats conclus avec des groupes de lobbying pour l’obtention de financements étrangers destinés à leur campagnes électorales et l’acceptation de fonds étrangers d’origine inconnue, a confirmé, mercredi, son porte-parole officiel, Mohsen Dali, aux stations radio Shems et Mosaïque fm.

- Publicité-