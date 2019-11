Infrastructure – Le palais des sports pourra abriter les manifestations sportives

Le directeur général de la Cité Sportive Nationale, Tarak Farjaoui, a assuré que le palais des sports d’El Menzah est fin prêt pour abriter les manifestations sportives après le renouvellement du parquet et l’entretien des gradins.

“Les travaux de renouvellement du réseau d’électricité et des équipements anti-incendies et l’installation d’écrans de caméras ne seront, par ailleurs, achevés que dans trois mois environ, sachant que la dernière installation de ces appareils remonte à 2004”, a jouté Farjaoui, dans une déclaration à l’agence TAP.

Il a précisé que la salle pourra même accueillir les entrainements des équipes, lors du championnat d’Afrique de handball messieurs qu’abritera la Tunisie en janvier prochain.

Concernant la détermination des responsabilités dans l’incendie ayant touché l’un des entrepôts arrières du palais des sports d’El Menzah, le 21 octobre dernier, causant plusieurs dégâts matériels, le directeur général de la cité sportive nationale a indiqué que les parties judiciaires l’ont informé que les investigations se poursuivent toujours.