Infrastructure – Réception du projet du Complexe sportif et de jeunesse de Ain Draham

Les travaux de réalisation du complexe sportif et de jeunesse à Ain Draham accomplis par l’Agence de Développement et de Rénovation Urbaine, pour un coût total estimé à 1.567 MD, ont été validés mercredi.

Selon le ministère de la jeunesse et des sports, le projet dont les travaux ont commencé en novembre 2020 comprend notamment une salle de sports individuels d’une superficie de 300 mètres carrés, des vestiaires et des douches.

Le complexe est composé également d’un terrain en gazon synthétique d’une superficie de 800 mètres carrés, en plus de deux salles de spécialités de 100 mètres carrés et une salle d’informatique.

