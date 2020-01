INNORPI : Lancement du réseau de centres d’appui “CATI”

L’Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle (INNORPI) a annoncé, lundi 27 janvier 2020 lors d’une conférence à Tunis, le lancement du réseau de centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI).

Il s’agit d’un fond documentaire riche et fiable, regroupant les bases de données de brevets de l’INNORPI, ainsi que les principales bases de données de brevets, étrangères, notamment, celles de l’Organisation mondiale de la propreté intellectuelle (OMPI), de l’Office européen des brevets et de l’Office américain des brevets et des marques, outre des bases scientifiques et techniques renommées.

L’objectif est d’offrir aux usagers, parmi les chercheurs, les industriels et les investisseurs, un accès plus ciblé aux informations et connaissances techniques et scientifiques, afin qu’ils puissent exploiter efficacement, ces informations et stimuler ainsi, l’innovation et la croissance économique.

” Le CATI compte plus de 100 millions de techniques, dont une majorité est innovante, couvrant tous les secteurs d’activité, et plus de 80 mille publications scientifiques (thèses, articles, exposés…), tous domaines confondus. Ces bases de données permettront de renforcer les capacités tunisiennes, dans une multitude de domaines”, a indiqué Ituku Elangi Botoy, représentant de l’OMPI.

” Toutes les solutions techniques et scientifiques qui sont accessibles via le CATI, constituent une matière première qui servira pour développer la recherche scientifique et l’activité économique du pays “, a-t-il noté.

Et d’ajouter que ” la science et la technologie n’ont pas de frontières, ni de couleur. Il faut tirer profit des connaissances disponibles, afin de réaliser des progrès “.

De son côté, Riadh Soussi, directeur général de l’INNORPI, a fait savoir que l’Institut a veillé à intégrer le programme de CATI dans les universités, les administrations publiques, les associations, les sociétés privées… afin d’assurer une meilleure collaboration entre les chercheurs tunisiens, et de promouvoir l’innovation, ainsi que de diffuser la culture d’invention sur une large échelle.

Il est à noter que le réseau de CATI compte, actuellement, 27 organismes bénéficiaires (universités, centres de recherche, technopôles… et l’INNOPRI prévoit, l’intégration en 2020, de 10 autres organismes bénéficiaires.

Adopté en 2007, le programme CATI a été conçu en vue de réduire les écarts de connaissances techniques et scientifiques entre les pays avancés et ceux en voie de développement. L’accord pour la mise en place dudit programme a été signé en 2010, alors que la dernière activité organisée dans ce cadre remonte à l’année 2013. Ce programme n’a été relancé qu’en 2019.