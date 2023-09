Innovation Act à la place de Startup Act

Une nouvelle loi cadre appelée « Innovation Act » est en cours de préparation pour remplacer et améliorer la loi « Startup Act », en vue d’impulser davantage l’économie du savoir en Tunisie, a indiqué Mohamed Abid, directeur général du climat des affaires au ministère de l’économie et de la planification, lors d’un séminaire tenu les 15 et 16 septembre, à l’initiative de la jeune chambre économique de Tunisie.

Selon Radio Express FM, Abid a assuré que la nouvelle loi des changes paraîtra prochainement, ajoutant que la Caisse des dépôts et des consignations va lancer des lignes de crédits au profit des entreprises opérant dans le domaine de l’économie verte, de l’économie bleue et des énergies nouvelles.