Innovation : La Tunisie mieux classée que l’Algérie, mais pas du Maroc 

Dans le rapport du « Global Innovation Index 2023 : Innovation in the face of uncertainty (Pdf)» qui mesure les performances des écosystèmes d’innovation dans 132 pays à travers le monde, la Tunisie est classée 79ème avec un score de 26,9 points, mieux que l’Algérie classée 119ème avec un score de 16.1, mais pas du Maroc qui est classé 70ème avec 28.4 points.

Dans le groupe des pays à revenus intermédiaire inférieur, la Tunisie est classée à la 8ème place juste derrière le Maroc, et mieux que le Sénégal classé à la 11ème place.

L’édition de 2023 de l’Indice mondial de l’innovation, dit « prendre le pouls des tendances mondiales en matière d’innovation dans un contexte économique marqué par l’incertitude. Elle révèle le classement des économies les plus innovantes du monde parmi 132 pays pour cette année et présente les 100 plus grands pôles d’innovation scientifique et technologique ».