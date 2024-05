Innovation: Organisation du premier Demo Day du programme «Start’n’Trade»

Le premier Demo Day du programme d’accompagnement à l’Open Innovation « Start’n’Trade » a été organisé, jeudi 30 mai 2024, au siège du Centre de promotion des exportations (CEPEX).

Cet événement constitue une opportunité pour mettre en lumière les partenariats fructueux entre les entreprises exportatrices tunisiennes et les startups B2B locales, illustrant ainsi le pouvoir transformateur de l’Open Innovation dans la stimulation de l’innovation et de l’exportation, a indiqué la conseillère technique du projet Promotion des activités d’exportation envers de nouveaux marchés de l’Afrique subsaharienne (PEMA), Eya Tborski Manai.

Lancé depuis octobre 2023, le programme « Start’n’Trade » qui est une initiative présidée par le CEPEX et soutenue par la GIZ Tunisie, mandatée par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), promeut les exportations par l’innovation en mettant en relation des start-ups avec des entreprises exportatrices.

Ce programme se positionne, ainsi, comme un catalyseur clé de l’écosystème tunisien de l’innovation, favorisant la croissance et la compétitivité des entreprises exportatrices du pays.

En effet, « Start’n’Trade » offre aux entreprises un accès privilégié à des solutions technologiques innovantes, à des compétences de pointe et à de nouveaux marchés porteurs.

De leur côté, les startups bénéficient d’opportunités de collaboration concrètes avec des entreprises établies, leur permettant de concrétiser leurs solutions innovantes et d’accéder à l’expertise et aux réseaux des entreprises partenaires.

Manai a précisé que le premier Demo Day sera l’occasion de célébrer les deux premiers lauréats de projets de collaboration PME–Startup de ce programme. Il s’agit de deux duos incarnant le mieux l’impact de l’Open Innovation sur l’innovation et l’exportation et qui présentent le potentiel d’évolution le plus significatif.

La responsable a rappelé, à cette occasion, que 7 entreprises exportatrices ont été sélectionnées pour participer à ce programme sur un total de 184 entreprises candidates.

Et de poursuivre qu’une sélection rigoureuse a permis d’identifier 27 startups sur 79 candidates, dont les activités correspondaient parfaitement aux besoins des entreprises participantes.

De son coté, le PDG du CEPEX, Mourad Ben Hassine, a affirmé que ce Demo Day est la vitrine des collaborations fructueuses et des innovations co-développées dans des secteurs tels que les industries mécaniques et électriques (IME) et le textile.

Il a souligné, dans ce contexte, le potentiel transformateur de l’Open Innovation visant à renforcer la compétitivité des entreprises tunisiennes sur la scène internationale.

Le PDG du CEPEX a rappelé, à ce propos, que le centre œuvre de façon continue à accompagner et appuyer les PME et les startups tunisiennes sur les marchés extérieurs.

Et de poursuivre que le programme promotionnel du CEPEX au titre 2024 comprend plus de 75 actions incluant la participation aux foires et salons internationaux, l’organisation des missions d’hommes d’affaires et des rencontres B2B ainsi que l’invitation de donneurs d’ordre étrangers en Tunisie.

