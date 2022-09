Innovation & transfert technologique: Pallier l’absence du secteur privé

Lors d’un séminaire national sur l’innovation, le transfert technologique et la recherche scientifique, tenu, ce jeudi 1er septembre, à Tunis, le professeur Chedly Abdelly, au nom de l’Agence nationale de promotion et de valorisation des résultats de la recherche scientifique, a proposé la création de «sociétés privées d’accélération du transfert technologique et de la valorisation des résultats de la recherche scientifique» afin d’impulser la participation du secteur privé, en Tunisie et dans la région maghrébine et africaine, à ces domaines.

De telles sociétés peuvent aussi être semi-étatiques ou encore créées dans le cadre du Partenariat Public Privé (PPP).

C’est que la part du secteur privé dans notre pays et les pays africains reste faible dans ces domaines, pour ne pas dire que le secteur privé est quasi absent.

Il a été recommandé la création d’unités d’innovation et de recherches dans les entreprises économiques privées, et la promotion du marketing scientifique en tant que mécanisme facilitant le transfert technologique et la valorisation des résultats de la recherche et pouvant être utilisé par les particuliers.

La rencontre est organisée, durant deux jours, par le ministère de l’industrie, des mines et de l’énergie, le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation, dans le cadre du suivi des résolutions de la 8ème Conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique, TICAD 8, accueillie, le week end dernier par la Tunisie.

La ministre de l’industrie, des mines et de l’énergie, Mme Naila Nouira Gongi, qui a assisté à une partie des travaux, a mis l’accent sur l’important potentiel en cerveaux et en infrastructure scientifique dont se prévaut la Tunisie et qu’elle met à la disposition des partenaires en vue de lancer de fructueuses actions de coopération bilatérale, tripartite (Tunisie, Japon, Afrique) ou encore multilatérale.

La Tunisie dispose ainsi d’une dizaine de technopôles généralistes et spécialisées, implantées dans différentes régions du pays. Un exposé détaillé a été fait sur ces technopôles tunisiennes et leurs activités.

La ministre a signalé l’identité des thématiques animant les politiques et les stratégies de développement industriel de la Tunisie et des autres pays africains, notant que ces thématiques communs sont de nature à encourager la coopération entre nos pays dans les domaines de l’innovation , du transfert technologique et de la recherche scientifique.

Initiatives

Des initiatives louables ont été déjà prises. Ainsi, une convention de coopération a été signée entre l’Agence tunisienne de promotion et de valorisation des résultats de la recherche scientifique et son homologue sénégalaise.

De son côté, l’Afjasst (association Afrique Japon pour le développement de la société du savoir) a annoncé la création d’un fonds dans ce même esprit. Elle est un réseau africain de compétences scientifiques dans les diverses spécialités. Elle compte créer également une Alliance africaine de chercheurs ainsi qu’un Technoparc.

La ministre de l’industrie, des mines et de l’énergie a souligné, dans ce cadre, l’importance primordiale de la question du financement des projets et programmes d’innovation, signalant la grande contribution que peut apporter la coopération avec le Japon à cet effet.

L’amélioration de la protection de la propriété intellectuelle en matière d’invention et d’innovation technologique, jugée un peu molle chez nous et nos partenaires africains, a été aussi recommandée.