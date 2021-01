Insensible aux critiques et « dénonciations », Mechichi se lève du mauvais pied, direction l’ARP !

Comme si le pays était calme et pas presque partout embrasé, le chef du gouvernement tunisien Hichem Mechichi garde le silence, ne pipe mot à propos des dernières violences nocturnes, désormais épaulées par des manifestations diurnes. Il est vrai que l’homme a d’autres « chats à fouetter », et semble se consacrer entièrement, et ne se soucier de quoi que ce soit, à terminer le 1er remaniement de son gouvernement. Insouciant, il envoie copie de la liste des nouveaux nominés à l’ARP, qui répond qu’elle fixera ce mardi la date du vote de confiance.

– Et s’il échouait à l’ARP ?

Ses détracteurs s’étaient étonnés qu’il confie le ministère de l’Intérieur, celui-là même où il officiait et dont il s’était confié l’intérim après avoir renvoyé Taoufik Charfeddine, par l’un des membres de son propre cabinet de chef de gouvernement. On lui reproche aussi « un remaniement inopportun » comme le dit Tahya Tounes, « la soumission du nouveau gouvernement annoncé comme étant un gouvernement de compétences au chantage politique exercé par la ceinture parlementaire » comme le dit Machroû Tounes, ou encore que son remaniement serait inconstitutionnel.

Et on fait enfin remarquer que son remaniement, qui comporte pourtant d’anciennes têtes bien faites comme Ridha Ben Mosbah ou Chiheb Ben Ahmed, jette à la poubelle un ministère aussi important que celui du développement économique, ou encore d’avoir encore plus creusé le fossé entre les deux têtes de l’Exécutif. On aura beau lui faire savoir que l’un des ministres par ses soins choisi, serait une inconfortable position de conflit d’intérêts, qu’un autre de ses élus aurait été sanctionné par une commission d’enquête administrative. Mais tout cela semble glisser sur lui, comme l’eau sur les plumes d’un Condor.

Sourd à toute critique, fort de la confiance dans ses choix, et décidé d’en finir, Mechichi fonce tête baissée vers l’ARP. Mais aussi, manifestement inconscient du risque de se voir infliger un refus d’une partie de l’ARP qui ne le ratera pas sur ce qui se passe depuis moins d’une semaine dans le pays.

Entre-temps, le chef du gouvernement se réveille, mais manifestement du mauvais pied, celui du ministre de l’Intérieur qui oubliait qu’il était, aussi et surtout, chef du gouvernement.

– Des actes de pillage, vols et attaques, jadis appelés révolution !

Ce mardi, en effet, et sans se rendre compte qu’il se livrait à une analyse, comparable à celle de la fin de l’année 2010, Hichem Mechichi évoque devant les cadres sécuritaires des « actes de pillage, de vol et d’attaques contre des biens privés et publics [qui] ne sont pas liés aux mouvements de contestation, et aux expressions pacifiques garanties par la constitution que nous comprenons et traitons à travers un dialogue et une recherche sérieux, en coopération avec nos partenaires sociaux, pour trouver des solutions pour répondre aux aspirations des femmes tunisiennes ».

Force est, sans donner raison à ces « Black-blocs » à la tunisienne, en référence à ce qui s’était passé en France, de rappeler au chef du gouvernement que les mouvements sociaux et autres de contestation, n’ont jamais cessé depuis 2011. Que faute de solutions à trouver, le caractère pacifique se dégrade, et se transforme en violence.

Lui rappeler aussi que de tels « actes de pillage et d’attaques contre des biens, publics et privés » comme les Recettes des finances, les tribunaux et autres postes de police, avaient jonché toute la contestation de 2011, et malgré tout alors, appelée révolution.

Et de conclure, enfin, que ce qui se passe dans tout le pays n’est qu’une preuve de plus, de l’échec de tous les gouvernements de l’après dite-révolution, tous téléguidés par les Islamistes, ou au moins fortement infiltrés par Ennahdha !