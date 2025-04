Installation du plus grand générateur d’oxygène en Afrique à l’hôpital universitaire Tahar Sfar à Mahdia

Une cérémonie marquant l’installation du plus grand générateur d’oxygène en Afrique a été organisée ce jeudi au service des urgences de l’hôpital universitaire Tahar Sfar à Mahdia.

D’une capacité de production de 80 mètres cubes par heure, ce générateur a été offert par l’Arabie Saoudite à la Tunisie. Il s’agit d’une unité de production d’oxygène, une unité de refroidissement industriel et d’une unité de stockage et de distribution.

S’exprimant lors de la cérémonie, Abdullah bin Abdulaziz Al-Rabeeah, conseiller à la Cour royale et superviseur général du Centre Roi Salman pour le secours et l’action humanitaire, en visite en Tunisie du 21 au 25 avril, a souligné l’importance de l’oxygène dans les soins de santé, en particulier dans le bloc opératoire.

Il a rappelé que l’Arabie Saoudite a offert à la Tunisie cinq générateurs d’oxygène pendant la crise du coronavirus, dont le plus important est celui installé à l’hôpital universitaire Tahar Sfar à Mahdia.

Al-Rabeeah a indiqué que la coopération tuniso-saoudienne couvre plusieurs secteurs économiques et sociaux, mais que les plus importants sont ceux de la santé et de l’aide humanitaire.

Il a précisé que cette coopération dans le secteur de la santé vise à renforcer les compétences, échanger les expertises et aider les équipes médicales à développer leurs compétences dans des spécialités complexes et pointues.

Il a également signalé l’arrivée, mercredi dernier, d’une équipe médicale saoudienne spécialisée dans l’implantation cochléaire, qui réalisera 50 implants pour des enfants et ce, en partenariat avec des équipes médicales tunisiennes.

Par ailleurs, il a indiqué que les parties tunisienne et saoudienne étudient actuellement la possibilité d’une visite similaire de médecins saoudiens spécialisés en chirurgie cardiaque à cœur ouvert, en transplantation d’organes et en ophtalmologie, afin de coopérer avec leurs homologues tunisiens.

De son côté, le directeur général de la santé Abderrazek Bouzouita a souligné que l’installation du générateur d’oxygène à l’hôpital de Mahdia est un acquis important pour l’amélioration des services de santé, surtout que l’hôpital Tahar Sfar est en cours de réhabilitation et de modernisation.

Il a, en outre, mis l’accent sur l’importance de la coopération tuniso-saoudienne pour améliorer le système de santé et échanger les expertises, en particulier dans des domaines comme la chirurgie pédiatrique, l’oncologie pédiatrique, la greffe de moelle osseuse, la dialyse et autres spécialités.

