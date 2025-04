Intempéries à Siliana: La situation reste sous contrôle

Plusieurs délégations du gouvernorat de Siliana ont connu, dimanche après-midi, de fortes précipitations.

Selon le Colonel-major Chokri Zouaidi, directeur régional de la protection civile et rapporteur de la Commission régionale de lutte contre les catastrophes de Siliana, les unités de la protection civile se sont mobilisés et intervenus pour évacuer l’eau qui s’est infiltrée dans plusieurs habitations à Siliana-ville et dans la localité de Lakhouet (délégation de Gaâfour).

Malgré les fortes pluies, la situation reste sous contrôle, a-t-il ajouté dans une déclaration à l’agence TAP.

Il a indiqué que les membres de la commission régionale de lutte contre les catastrophes se sont rendus sur le terrain et suivent la situation de près.

Selon l’Institut national de météorologie, les quantités de pluies enregistrées dans le gouvernorat de Siliana se répartissent comme suit : Siliana ville 32 mm, Aïn Bou Saadia (délégation de Bargou) 26 mm, Makthar 21 mm.

- Publicité-