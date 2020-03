Interpellation d’un contrebandier et saisie de plus de 100 fusils

Les agents de la douane ont saisi plus de 100 fusils et une importante quantité de métal d’argent. En effet, la douane a tendu une embuscade et a réussi à arrêter un contrebandier originaire de Ben Guerdane, et considéré comme l’un des plus important de la région.

Le suspect a été appréhendé dans le Sahara de Tataouine alors qu’il revenait de Libye, rapporte Mosaïque fm.