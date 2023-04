Introduction de la pollinisation mécanique des palmiers dattiers

Dans la région du Djérid , gouvernorat de Tozeur, et au Nefzaoua, gouvernorat de Kébili, où sont concentrées les oasis tunisiennes, la campagne de pollinisation des palmiers dattiers bat son plein depuis début mars et doit se poursuivre jusqu’à la fin de ce mois d’avril.

Invité, lundi 10 avril par Radio Express FM, l’agronome Karim Qadri, enseignant chercheur au centre régional des recherches agronomiques de Déguèche (Tozeur), a mis l’accent sur l’importance d’introduire les techniques de la pollinisation mécanique, appliquées depuis les années 1990 dans les pays arabes du Golfe, producteurs de dattes. Il a indiqué que plus de 90% des agriculteurs tunisiens des palmeraies du Sud ont encore recours à la pollinisation manuelle, notant qu’au vu de la cherté de la main d’œuvre et des changements climatiques, les agriculteurs ont commencé, néanmoins, à apprécier l’idée de la pollinisation mécanique, et de son introduction, dans le cadre d’un programme financé par l’Agence de promotion de la recherche agronomique, dans le but d’améliorer le rendement des palmiers dattes grâce à cette technique.

La pollinisation ou fécondation mécanique permet de doubler la production, a dit Karim Qadri, signalant l’organisation d’actions de sensibilisation, à cet effet, à destination des agriculteurs.