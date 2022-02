Investissement : Les autorisations basculent les unes après les autres

La Tunisie cherche à améliorer davantage le climat d’investissement en développant les services rendus aux investisseurs tunisiens et étrangers, en numérisant l’administration et en éliminant toutes les procédures bureaucratiques et routinières qui entravent la réalisation des projets, affirme le Chargé de la gestion de l’Instance tunisienne de l’investissement (TIA), Mohamed Ouertatani.

Dans une interview accordée à African Manager, il a expliqué que la Tunisie avait promulgué en 2016 la loi sur l’investissement, qui a ensuite été complétée par des textes d’application, précisant que cette loi comprenait de nouvelles données et garanties qui consacrent le principe de la liberté d’investissement.

Il a estimé qu’il n’y a aujourd’hui aucune restriction qui inhibe les investissements, qu’ils soient locaux ou étrangers, grâce aux incitations et avantages accordés aux investisseurs.

Ces avantages, a-t-il précisé, sont des incitations fiscales, financières et sociales qui visent à stimuler et à faire progresser l’initiative privée, à créer de la richesse et à privilégier les secteurs à valeur ajoutée tels que la fabrication des composants aéronautiques et automobiles, les projets environnementaux et les projets de tourisme alternatif.

Il a souligné que la loi sur l’investissement comprend des orientations majeures, dont les plus importantes sont l’octroi des garanties nécessaires à l’investisseur, la compétitivité et l’accès au marché.

Parlant des mesures pratiques qui ont été effectivement prises pour faciliter la mobilisation des investissements, il a indiqué que, suite à la publication du Décret 417 de l’année 2018, un ensemble d’autorisations administratives ont été supprimées alors que des efforts sont actuellement consentis pour les réduire encore plus, annonçant, à cette occasion, que 27 d’entre elles seront supprimées dans les prochains jours en concertation avec tous les ministères et structures concernés.

Il a souligné que le but de ces mesures est d’envoyer un message positif à l’investisseur local et étranger, en plus de promouvoir et de libéraliser les activités économiques.

Et Ouertatani de poursuivre : « Il est vrai que notre pays doit redoubler d’efforts pour attirer davantage d’investissements, mais le climat leur est déjà bien propice avec des avantages comparatifs, tels que la situation géographique stratégique de la Tunisie ; proche de l’Union européenne et porte d’entrée de l’Afrique, en plus de l’énorme potentiel humain dont elle dispose dans tous les secteurs. »

Dans le même contexte, il s’est inscrit en faux contre les informations prêtant à plusieurs sociétés étrangères l’intention de quitter la Tunisie vers d’autres pays.

Plateforme numérique

Selon le responsable de la TIA, le ministère de l’Economie et du Plan œuvre dans le cadre du programme de relance économique pour préparer des politiques et stratégies d’amélioration du climat des affaires, et parmi les dossiers les plus importants figure celui de la numérisation, notant une évolution dans les prestations rendues aux investisseurs tunisiens et étrangers.

Une plateforme numérique a été créée qui dispense de nombreux services allant de l’autorisation d’investissement à la formation et à la fourniture de données relatives à l’investissement dans tous les secteurs et domaines, en plus de développer le guide numérique pour l’investisseur afin de l’informer des étapes de lancement des projets d’investissement et des diverses incitations et garanties dont il peut bénéficier.

La Tunisie, pays leader dans maints secteurs

Selon les derniers chiffres et indicateurs, les opportunités et possibilités d’investissement disponibles en Tunisie en font un pays leader dans de nombreux secteurs, attirant des investissements dans de nombreux domaines à valeur ajoutée, le secteur des composants automobiles ayant enregistré des chiffres importants au cours de l’année 2021, alors que ses exportations s’élevaient à l’équivalent de 2,5 milliards d’euros.

Le secteur des industries mécaniques et électriques a, lui aussi, enregistré une hausse estimée à 20 %, ses exportations dépassant les 7 milliards d’euros en 2021.

Nouvelle ligne de financement

Ouertatani a souligné que le ministère de l’Economie et du Plan travaille à la création et à la préparation d’une nouvelle ligne de financement qui sera lancée d’ici quelques semaines visant à soutenir les petites et moyennes entreprises, une ligne qui permettra d(insuffler une nouvelle vitalité pour ce type d’entreprises, selon ses dires.

Il est à noter que le 16 février, s’est tenue la première session de l’Instance tunisienne du développement, consacrée à l’examen du projet de création d’une ligne pour financer les petites et moyennes entreprises, en particulier celles qui ont rencontré des difficultés liées aux répercussions de la pandémie COVID, de manière à leur permette de valoriser leurs activités, d’assurer leur pérennité et de préserver leurs emplois.