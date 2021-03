INVESTMED lance des consultations sur l’entrepreneuriat durable en Tunisie

Le projet INVESTMED, financé par l’Union Européenne, lance une série de consultations sur l’entrepreneuriat durable dans le but de mobiliser les acteurs clés de cet écosystème au Liban et en Tunisie. Les événements se tiendront en ligne le 30 mars pour le Liban et le 31 mars pour la Tunisie.

Ces consultations ont pour but de rassembler et d’engager les acteurs clés de l’écosystème de l’entrepreneuriat durable dans les pays cibles. En particulier, les sessions se pencheront sur les obstacles et les opportunités de l’économie verte et bleue ainsi que sur les industries culturelles et créatives dans chaque pays.

INVESTMED (Innovative Sustainable Start-Ups for the Mediterranean) est un projet financé par l’UE, dans le cadre du programme ENI-CBC Med, pour soutenir le développement de nouvelles initiatives d’entrepreneuriat et d’entreprises durables en Égypte, au Liban et en Tunisie, afin de créer de nouvelles opportunités économiques et des emplois pour les jeunes et les femmes.