Iran : Un port commercial ravagé par une “puissante explosion”, au moins 500 blessés et 4 morts 

Une gigantesque explosion a secoué un des plus gros ports situé à plus d’un millier de kilomètres au sud de Téhéran, près de la grande ville de Bandar Abbas. Plus de 500 personnes ont été touchées par l’explosion et transférées dans différents centres médicaux en urgence. Le bilan à l’heure actuelle est de quatre morts.

« Une puissante explosion s’est produite dans un quai du port Shahid Rajaï », avait déclaré plus tôt à la télévision un responsable local de l’administration portuaire. De son côté, un responsable local des secours à la télévision d’État, ajoute : « L’incident est dû à l’explosion de plusieurs conteneurs stockés dans la zone du quai du port Shahid Rajaï ».

Le port Shahid Rajaï est le plus grand port commercial d’Iran, selon l’agence de presse officielle Irna. 70% des marchandises du pays transitent par celui-ci, faisant de lui un important point de concentration humaine et matérielle. Toujours selon la télévision d’État, la détonation de l’explosion a été entendue à plus de 10 kilomètres à la ronde et a gravement endommagé le port. Des images diffusées par la télévision montrent un important panache de fumée noire s’élever dans le ciel depuis le port.