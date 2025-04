Israël : 1000 réservistes appelant à la fin de la guerre seront renvoyés du service

Près de 1 000 officiers et soldats de réserve israéliens ont signé une appelant à la fin des combats à Gaza.

Le journal israélien Haaretz rapporte aujourd’hui que le chef d’état-major de l’armée israélienne et le commandant de l’armée de l’air ont déclaré que les réservistes qui ont signé la lettre seront renvoyés du service.

La lettre provoque un tollé en Israël. Le premier ministre Benjamin Netanyahu a publié une déclaration sévère, qualifiant les signataires de « groupe extrémiste marginal qui tente à nouveau de ruiner la société israélienne de l’intérieur ».

« Ce groupe marginal bruyant est mobilisé dans un seul but : renverser le gouvernement. Il ne représente ni les combattants ni le public. L’armée israélienne se bat et nous sommes tous derrière elle » , a-t-il déclaré dans un communiqué publié par son bureau sur X.

Selon les médias israéliens, la lettre n’appelle pas à un refus général de servir mais exhorte les responsables israéliens à donner la priorité à la libération des captifs plutôt qu’à la poursuite de la guerre dans la bande de Gaza qui, selon eux, « sert principalement des intérêts politiques et personnels, et non des intérêts de sécurité ».

