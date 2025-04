Israël : Artistes, architectes et autres personnalités pétitionnent pour la fin de la guerre

Mille sept cents artistes et personnalités du monde de la culture ont signé mardi une pétition exigeant la fin immédiate de la guerre à Gaza et la libération des otages, rapporte The Times of Israel.

Cette pétition estime que la guerre s’est mise au service d’intérêts politiques et ne contribue à aucun de ses objectifs officiels, mais qu’elle met en danger les soldats et otages, donne chaque jour lieu à des pertes humaines, fait des milliers de victimes et impose depuis des mois son lot de bouleversements et de souffrances humaines de part et d’autre de la frontière.

« Nous, créateurs qui agissons, étudions et explorons l’âme humaine, voyons avec douleur et inquiétude l’érosion des personnes et des valeurs, et exigeons haut et fort, pour le bien de la société israélienne et au nom de notre humanité, d’en finir avec le cycle de l’horreur, de faire immédiatement libérer les otages et d’arrêter la guerre. »

De même, 600 architectes, ingénieurs et urbanistes ont signé une autre pétition exigeant elle aussi la libération des otages sans tarder, fût-ce au prix d’une cessation immédiate des hostilités.

