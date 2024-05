Israël envoie des chars à Rafah pour des raids dans le cadre de l’offensive de Gaza

Les chars israéliens ont mené une deuxième journée d’attaques de reconnaissance à Rafah mercredi, après que Washington a déclaré que l’assaut ne constituait pas une incursion terrestre majeure dans la ville méridionale de Gaza que les responsables américains avaient demandé à Israël d’éviter.

Les chars israéliens ont avancé pour la première fois au cœur de Rafah mardi, après une nuit de bombardements intensifs, défiant l’appel de la Cour internationale de justice à mettre fin à son attaque sur la ville, l’un des derniers lieux de refuge à Gaza.

Les États-Unis, le plus proche allié d’Israël, ont réitéré leur opposition à une offensive terrestre israélienne de grande envergure à Rafah, mais ont déclaré mardi qu’ils ne pensaient pas qu’une telle opération était en cours.

Contrairement aux tactiques utilisées lors de l’offensive terrestre israélienne dans le reste de l’enclave, les habitants de Rafah ont déclaré que les chars israéliens avaient effectué des raids à Tel Al-Sultan, dans l’ouest de Rafah, ainsi qu’à Yibna et près de Shaboura, dans le centre, avant de se replier sur des positions situées près de la frontière avec l’Égypte.

Les branches armées du Hamas et du Jihad islamique ont déclaré avoir affronté les forces d’invasion à l’aide de roquettes antichars et de bombes de mortier, ainsi qu’en faisant sauter des engins explosifs précédemment posés.

L’armée israélienne a déclaré que trois soldats avaient été tués et trois autres grièvement blessés lors de combats dans le sud de la bande de Gaza mercredi, sans donner plus de détails. La radio publique israélienne Kan a déclaré qu’ils avaient été blessés par un engin explosif placé dans un bâtiment à Rafah.

Les autorités sanitaires palestiniennes ont déclaré que plusieurs personnes avaient été blessées mercredi matin par des tirs israéliens dans la zone orientale de Rafah, où elles ont également déclaré que des magasins d’aide avaient été incendiés.

Les habitants ont déclaré que les bombardements israéliens constants de la nuit ont détruit de nombreuses maisons dans la zone, d’où la plupart des gens ont fui après avoir reçu l’ordre d’Israël d’évacuer.

Certains habitants ont déclaré avoir vu ce qu’ils décrivent comme des véhicules blindés robotisés sans pilote ouvrir le feu avec des mitrailleuses dans certaines parties de la ville.

