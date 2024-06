Israël harcèle et espionne les magistrats de la CPI

Le ministère néerlandais des Affaires étrangères a convoqué l’ambassadeur d’Israël pour une réunion de « clarification », a-t-on appris à la suite d’informations parues dans les médias selon lesquelles Israël a mené une campagne longue de neuf ans contre la Cour pénale internationale (CPI), en surveillant ses communications et en menaçant son procureur au sujet d’éventuels mandats d’arrêt à l’encontre de dirigeants israéliens.

Des fonctionnaires des Pays-Bas, pays hôte de la CPI basée à La Haye, ont pris l’initiative de la réunion, ont rapporté plusieurs médias israéliens et le journal britannique The Guardian, ajoutant que la rencontre avait été révélée par le porte-parole du ministère néerlandais des Affaires étrangères en réponse à des questions posées par des législateurs hollandais.

Mardi, le porte-parole du ministère néerlandais des Affaires étrangères a déclaré qu’il avait été demandé à l’ambassadeur israélien de faire rapport au ministère au sujet des accusations. Il a ajouté que les « préoccupations » du pays avaient été abordées, mais a refusé d’entrer dans les détails en raison de la confidentialité des conversations diplomatiques.

