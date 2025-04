Israël : La Haute Cour maintient le chef du Shin Bet à son poste

La Haute Cour de Justice israélienne a émis une injonction provisoire ordonnant que Ronen Bar, directeur du Shin Bet (service de sécurité intérieure), reste en fonction jusqu’à nouvel ordre, pendant que le gouvernement et le bureau du procureur général tentent de parvenir à un accord sur la résolution du différend juridique concernant sa révocation.

La décision du tribunal formalise également sa proposition au gouvernement et au procureur général de conclure un tel accord, leur donnant jusqu’au 20 avril pour y parvenir. Le secrétaire du Cabinet, et les représentants du bureau du procureur général semblent disposés à engager un dialogue sur la résolution du litige, après que le juge Noam Sohlberg a initialement suggéré que l’affaire soit soumise au comité consultatif pour les nominations de hauts fonctionnaires, rapporte I24News .

La Cour a clairement indiqué au gouvernement qu’il ne peut prendre aucune mesure pour destituer Bar de ses fonctions tant que l’injonction provisoire est en vigueur, y compris déclarer avoir trouvé son remplaçant, et ne doit pas entraver son autorité en tant que chef du Shin Bet ni modifier les relations de travail entre le gouvernement et l’agence de sécurité intérieure.

Le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou a qualifié cette décision de « déconcertante » sans préciser si Netanyahou respectera cette décision malgré les appels de certains ministres à l’ignorer.

- Publicité-