Israël : Le gouvernement Netanyahou échoue dans tous les domaines, selon l’ex ministre de l’éducation

L’ancienne ministre israélienne de l’éducation et actuelle députée de la droite unie, Yifat Shasha-Biton, a annoncé mardi qu’elle quittait la politique après neuf ans, en raison de ce qu’elle a déclaré être son « manque de capacité à influencer, à contribuer et à changer la réalité ».

Elle a expliqué que la réalité politique actuelle ne lui permet pas d’avoir « une influence significative, voire aucune » sur l’orientation de l’État. Elle a qualifié cette décision de « pas en arrière pour mieux avancer » et a ajouté que le gouvernement « échouait dans tous les domaines » liés à la guerre en cours contre le Hamas, et qu’il était également « occupé à s’occuper de lui-même avec des lois qui lui permettent de survivre, au lieu de celles qui feront avancer et serviront les besoins de la guerre et ses conséquences ».

