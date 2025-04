Israël : Les soldats de l’unité de renseignement 8200 demandent au gouvernement d’arrêter les combats

Les soldats de l’unité de renseignement 8200 de l’IDF ont écrit une lettre commune demandant au gouvernement de libérer les otages, même si cela implique d’arrêter les combats à Gaza, ont rapporté les médias israéliens vendredi.

Des centaines d’officiers réservistes, de soldats en service actif et d’officiers à la retraite ont signé la lettre et, selon KAN, ses signataires ont l’intention de la publier d’une manière similaire à la lettre publiée récemment par les combattants de l’armée de l’air.

Les 8200 officiers ont déclaré : « Nous nous identifions à l’affirmation grave et troublante selon laquelle, à l’heure actuelle, la guerre sert principalement des intérêts politiques et personnels, et non des intérêts de sécurité ».

« La poursuite de la guerre ne contribue en rien à ses objectifs déclarés et entraînera la mort d’otages, de soldats de Tsahal et de civils innocents. Nous sommes préoccupés par l’érosion de la force de réserve et les taux croissants de non-présentation au service, et nous nous inquiétons des conséquences à long terme de cette tendance. »

« Seul un accord peut permettre de ramener les otages sains et saufs, alors que la pression militaire aboutit principalement à l’assassinat d’otages et met en danger nos soldats », poursuit la lettre. « Chaque jour qui passe met leur vie en danger ; chaque moment d’hésitation supplémentaire est une honte.

