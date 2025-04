Israël n’a pas été prévenu des négociations entre les États-Unis et l’Iran

Une source diplomatique a confirmé mardi que Benjamin Netanyahou n’avait pas été préalablement informé de l’initiative annoncée par Donald Trump d’engager des pourparlers directs avec l’Iran concernant son programme nucléaire. « Bien que la possibilité d’une reprise de contact avec l’Iran ait été envisagée, il était évident lors de la conférence de presse conjointe que le premier ministre ignorait cette démarche et a été surpris par l’annonce », a précisé cette source. Elle a toutefois souligné un aspect positif : « Le fait que le premier ministre ait finalement été mis au courant et que les États-Unis se soient engagés à tenir Israël informé des développements est très encourageant. »

Selon trois responsables iraniens cités par le New York Times, l’Iran envisage différemment ces pourparlers : des représentants se rencontreraient à Oman pour des discussions indirectes, où des diplomates omanais serviraient d’intermédiaires.

