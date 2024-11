Israël : Nouvelles révélations dans la fuite de documents impliquant le bureau de Netanyahou

La justice israélienne a levé ce dimanche le voile sur l’affaire des documents classifiés qui ébranle les plus hautes sphères de l’État. Au cœur du scandale : la fuite du « Document Sinwar » et d’autres documents ultra-sensibles impliquant l’entourage direct du Premier ministre Benjamin Netanyahou.

Selon les détails publiés et relayés par I24News, un réserviste du renseignement militaire a transmis en avril 2024 une copie du « Document Sinwar » à Eli Feldstein, porte-parole militaire du premier ministre Netanyahou. L’affaire a pris une nouvelle dimension en septembre, lorsque deux documents supplémentaires classés « Top Secret » ont été physiquement remis à Feldstein par ce même réserviste.

Dans un contexte de tensions croissantes autour des otages détenus à Gaza, Feldstein a décidé de diffuser le document pour influencer l’opinion publique. Son objectif : démontrer la responsabilité du leader du Hamas, Yahya Sinwar, dans l’échec des négociations, particulièrement après l’assassinat de six otages dans un tunnel à Gaza.

Mais face au refus de la censure militaire d’autoriser la publication en Israël, Feldstein a opté pour une diffusion dans les médias étrangers via un intermédiaire. Il a orchestré parallèlement une stratégie médiatique en alertant des journalistes israéliens pour assurer un « suivi » immédiat de la publication.

Confronté aux doutes sur l’authenticité du document, Eli Feldstein a obtenu du réserviste l’original et deux documents classifiés supplémentaires, aggravant la compromission d’informations sensibles.

« Personne ne s’attendait à ce que cela remonte jusqu’au bureau de Netanyahou », a confié une source proche du dossier. D’ailleurs, l’opposition affirme que Netanyahou a lui-même organisé ces fuites afin de se dédouaner de toute responsabilité dans l’échec des négociations pour le retour des otages auprès du public, et ainsi ménager sa coalition.

Eli Fedelstein et le réserviste impliqué dans l’affaire seront inculpés dans les prochains jours.

