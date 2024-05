Israël perd nombre de ses soutiens suite à l’invasion de Rafah

De nombreux soutiens d’Israël dont des « inconditionnels » ont commencé à se raviser et à dire leur fait aux dirigeants israéliens, principalement le premier ministre Netanayahou.

« Les gens qui ne condamnent pas les pertes de vies civiles en Palestine s’apparentent à ceux qui refusent de condamner le 10/7, les Hamas et ce qui est fait aux otages », a, par exemple, posté sur Instagram Stories, Zoe Buckman, une artiste de Brooklyn qui compte plus de 72 000 followers sur Instagram. « Fermer les yeux comme les autres le font avec nous, ce n’est pas notre façon de faire ».

« Les scènes de Rafah cette nuit sont horribles », a déclaré lundi sur X Piers Morgan, le populaire animateur de télévision britannique qui s’est fait un sport de s’opposer aux critiques d’Israël dans son émission. « J’ai défendu le droit d’Israël à se défendre après le 7 octobre, mais massacrer autant d’innocents alors qu’ils se recroquevillent dans un camp de réfugiés est indéfendable. »

S’adressant au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, à qui il a déjà accordé des interviews amicales, Morgan a ajouté : « Arrêtez ça maintenant, Netanyahu ».

Avi Mayer, militant pro-israélien de longue date et ancien rédacteur en chef du Jerusalem Post, a écrit : « Les images de Rafah sont terribles ». « Cette guerre dure depuis trop longtemps. Il est temps qu’elle prenne fin ».

Mayer n’est pas le seul Israélien à s’être attiré les faveurs d’un grand nombre de personnes pour ses efforts de diplomatie publique visant à défendre son pays et ses actions et à déplorer la frappe et ses conséquences.

Hen Mazzig, écrivain et conférencier, a indiqué qu’il était « indéniable » qu’Israël avait pris des mesures pour protéger les civils à Rafah mais il a écrit : « Rien de tout cela ne peut justifier la tragédie déchirante des civils palestiniens qui ont perdu la vie dans l’incendie provoqué par la frappe.

Il a ajouté : « Nous devons toujours reconnaître l’humanité des civils palestiniens qui ne participent pas à cette guerre. Lorsque nous ne voyons pas leur humanité, nous perdons la nôtre ».

- Publicité-