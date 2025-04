Israël s’en prend au sénateur américain pour avoir qualifié le blocus de Gaza de « crime de guerre »

Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a répliqué au sénateur américain Bernie Sanders, qui a qualifié le blocus de l’aide à Gaza de « crime de guerre » et appelé à mettre fin au soutien militaire des États-Unis à Israël.

« Cela fait 51 jours que l’aide humanitaire n’est pas entrée à Gaza », a déclaré Sanders lundi sur X, citant la déclaration précédente de Katz selon laquelle « aucune aide humanitaire ne sera acheminée à Gaza » comme preuve d’un « crime de guerre ».

« Nous devons mettre fin à notre complicité. Plus d’aide militaire pour la machine de guerre de Netanyahou », a ajouté Sanders.

En réponse, Katz a affirmé qu’« Israël agit en pleine conformité avec le droit international » et a déclaré que la situation humanitaire de Gaza est « constamment surveillée ».

Il a appelé les organismes internationaux à s’assurer que l’aide « contourne Hamas » et a remercié Washington pour son soutien.

- Publicité-