Israël s’est engagé par écrit auprès des USA : Pas de déplacement forcé des Palestiniens du nord de Gaza

Israël a affirmé dans une lettre officielle envoyée à l’administration Biden à la mi-novembre qu’il n’avait pas l’intention de déplacer de force les Palestiniens du nord de Gaza ou d’affamer la population civile de cette région, selon une copie de la lettre obtenue par Walla, mercredi.

Malgré les assurances d’Israël, les hauts responsables de l’administration Biden sont très préoccupés par le fait que l’armée israélienne ne permettra pas aux dizaines de milliers de civils palestiniens qui ont fui le nord de Gaza, en particulier Jabaliya, de rentrer chez eux.

Les responsables ont également exprimé la crainte que les engagements d’Israël ne deviennent sans objet une fois que l’administration Trump aura pris ses fonctions et que la menace de suspendre l’aide militaire américaine ne sera plus à l’ordre du jour.

La lettre israélienne a été envoyée en réponse à un ultimatum lancé par le secrétaire d’État Antony Blinken et le secrétaire à la défense Lloyd Austin le 13 octobre concernant la crise humanitaire à Gaza. La situation dans le nord de la bande de Gaza était l’une des principales préoccupations soulevées par l’administration Biden dans la lettre.

La date limite de l’ultimatum a expiré mercredi dernier. Si l’administration Biden avait estimé qu’Israël n’avait pas pris de mesures suffisantes pour accroître l’aide à Gaza, les États-Unis auraient pu suspendre les livraisons d’armes à Israël en vertu de la législation américaine.

- Publicité-