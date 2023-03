Issam Dardouri : des documents relevant de la sécurité nationale et des secrets de défense saisis dans le domicile de Ali Ellafi

Dans des déclarations mardi 14 mars à Radio Shems FM, le président de l’association tunisienne « sécurité et citoyenneté » Issam Dardouri a révélé qu’une grande quantité de documents et de dossiers ont été découvertes dans le domicile de Ali Ellafi, ancien conseiller au ministère des affaires religieuses et actuellement en état d’arrestation.

Parmi les documents figurent des procès verbaux sécuritaires et judiciaires, a-t-il dit ajoutant que les services sécuritaires on t saisi en outre un archive concernant la surveillance d’éléments terroristes dans divers points du territoire national, outre des documents originaux émanant de directeurs de services sécuritaires relatifs à des armes et munitions, ainsi que des documents relevant des renseignements.

Dardouri a souligné que le dossier est analogue à celui de Mustapha Khedhr et de la question de l’appareil parallèle.

Les documents découverts relèvent de la sécurité nationale et des secrets de défense, a-t-il déclaré.