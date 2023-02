Issam Dardouri s’inscrit en faux contre un documentaire d’Al Jazeera

Dans des commentaires parus sur sa page fb ,le sécuritaire connu Issam Dardouri s’est inscrit en faux contre la teneur du documentaire diffusé vendredi 17 février par la chaine Al Jazeera documentaire concernant l’affaire de l’envoi de jeunes tunisiens pour combattre dans les ranges des groupes armés terroristes dans les zones de conflit en Syrie, Irak et Libye entre 2012 et 2016, et dans lequel son nom a été cité plusieurs fois.

« Premièrement, a –t-il écrit, en un mot, en réponse au tapage diffusé, ce soir, tout ce qu’on m’a attribué comme faits et propos est dénué de tout fondement.

« Deuxièmement, ce qui a été diffusé n’est pas nouveau et avait été déjà dit, depuis deux ans, par le dénommé Maher Zid et publié dans un livre de sorte que les accusations et les bêtises qu’il comporte ne sont pas nouvelles.

« Tertio, Béchir Akrémi, le juge révoqué, alors qu’il était procureur de la république, avait engagé contre moi une instruction dans l’espoir de m’impliquer dans une affaire d’espionnage, mais elle avait été classée et son projet avait échoué.

« Quatrièmement, tout ce qui a été diffusé ce soir est une tentative pour discréditer le dossier de l’envoi des jeunes tunisiens aux zones de conflits.

« Les milieux officiels savent très bien l’importance et la valeur de ma contribution à ce propos, c’est pourquoi ces gens ont cherché à peser de tout leur poids pour me mouiller et montrer que je suis impliqué, afin de discréditer toute l’affaire.

A cet égard, Dardouri a promis de tenir un point de presse au début de cette semaine pour faire plus de lumière sur ce qu’il venait d’écrire.

Mais, déjà, samedi soir 18 février, il est revenu à la charge, écrivant notamment : « comme je l’avais signalé, le documentaire d’Al Jazeera n’est qu’une vaine tentative en vue de discréditer les enquêtes sécuritaires et judiciaires concernant l’affaire de l’envoi de jeunes tunisiens aux zones de conflits de manière à faire croire que le dossier est fabriqué de toutes pièces. Il s’agit d’un travail de renseignements orienté visant à porter atteinte à la souveraineté nationale et à ternir l’image des institutions de l’Etat, en charge des affaires de la sécurité , de la lutte contre le terrorisme et de la défense nationale ».