Issoufou promet une victoire sur le terrorisme

Dans son message à la nation à l’occasion du Nouvel An 2021, le président de la République Issoufou Mahamadou a voulu être réaliste. Ainsi d’entrée de jeu, il a qualifié l’année 2020 d’année horrible. « Globalement ce fut une “annus horribilis”, une année horrible, surtout sur le plan sanitaire et sécuritaire », a-t-il déclaré avant d’aborder un par un les différents défis auxquels le pays a été confronté, rapporte Ecofin.

- Publicité-

Concernant la menace terroriste, le président a promis une victoire sur les différents groupes armés qui depuis 2015 troublent la paix et la quiétude des populations. « Le sacrifice de nos martyrs d’Inatès, de Chinagodar et d’autres champs de bataille ne sera pas vain : en effet, plaise à Dieu, nous gagnerons ce que les historiens appellent désormais les guerres du Sahel et du bassin du lac Tchad », a fait savoir, le numéro 1 nigérien.

Le chef de l’État poursuit en affirmant que toutes les conditions de la victoire sont réunies. En effet les capacités nationales sont renforcées, les forces conjointes sont opérationnelles, les alliances sont en place. Il a ensuite présenté ses meilleurs vœux de succès plus amples en 2021, aux forces coalisées en action sur le terrain qui, l’a-t-il rappelé, ont obtenu de nombreuses sur l’ennemi en 2020.