Jabeur bat les Américaines à tour de bras, et passe au prochain tour

Après Madison Brengle et Elisabeth Mandlik, c’est la troisième joueuse américaine qu’Ons Jabeur élimine de l’US Open qui se joue au dans le parc municipal de Flushing Meadows-Corona Park à New York. C’est aujourd’hui 2 septembre 2022, que la joueuse tunisienne de Tennis a éliminé la joueuse de tennis américaine Shelby Roger au score sans appel de 2 à 1 (6-4 et 6-3) après un premier Set perdu à 4-6 et se qualifie au prochain tour. Aujourd’hui Jabeur fait l’exception, en remportant le match, bien qu’elle ait perdu le premier Set, comme c’est souvent le cas.

