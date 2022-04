Wadii Jary, président de la fédération Tunisienne de football (FTF) a indiqué que le sélectionneur national Jalel Kadri poursuivra sa mission pour la Coupe du Monde Qatar 2022.r

IL a également précisé lors d’un entretien lundi soir sur la chaine Ettessia, que les deux entraineurs adjoints Slim Ben Achour et Ali Boumnijel sont liés par un contrat avec la FTF pour les deux prochaines années.

A propos de la préparation des Aigles de Carthage pour cet évènement planétaire, le président de la FTF a indiqué avoir demandé à Patrick Motsepé, président de la Confédération Africaine de football (CAF), de procéder à des modifications dans le calendrier des éliminatoires de la Coupe d’Afriques des Nations Côte d’Ivoire, précisant qu’au cas où il n’y aura pas de changement, la Tunisie se verra obligée de renoncer à la CAN.

Il s’est toutefois déclaré persuadé de la compréhension du président de la CAF et de sa volonté d’offrir les meilleures conditions de préparation aux cinq nations africaines qualifiées pour le Mondia.l

Jary a par ailleurs indiqué que la FTF a reçu des propositions de matches amicaux avec le Mexique, le Salvador et l’Equateur, ajoutant des que des contacts ajoutant que des sont en cours pour des rencontres amicales avec des sélections européennes.

La Tunisie qui va participer à sa sixième coupe de Monde et la deuxième consécutive, évoluera au Qatar dans le groupe D formé du Danemark (22 novembre), du barragiste Intercontinental, Pérou, Émirats Arabes Unis ou Australie (26 novembre) et de la France, championne en titre (30 novembre).

Sur un autre plan le président de la FTF a indiqué qu’une journée nationale de l’entraineur Tunisien sera organisée en présence de plusieurs entraineurs tunisiens, cadres techniques nationaux et étrangers des championnats d’Algérie, de Libye et des pays du golfe .