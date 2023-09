Jbabli : «Les migrants subsahariens gèrent de bout en bout leurs traversées  depuis la Tunisie»

Le porte-parole de la Direction générale de la Garde nationale, Houssem Eddine Jebabli, a parlé de la migration irrégulière des migrants d’Afrique subsaharienne, qui utilisent la Tunisie comme point de transit vers l’Italie.

Dans une déclaration à Shems Fm, il a confirmé que les routes migratoires irrégulières pour les migrants d’Afrique subsaharienne ont changé et ne sont plus supervisées et réglementées par des éléments tunisiens.

Il a expliqué que l’hébergement des migrants est désormais organisé par les migrants subsahariens eux-mêmes, et que « l’activité voyage » est également confiée aux migrants africains.

Même la fabrication des embarcations, l’acquisition des équipements, l’hébergement des migrants clandestins et la traversée en mer est organisée par la communauté subsaharienne, a-t-il déclaré.