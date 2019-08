JCC 2019: Douze films tunisiens retenus en compétition officielle

Une liste de 12 films tunisiens, entre fictions et documentaires, seront en compétition officielle de l’édition 2019 des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) qui aura lieu du 26 octobre au 02 novembre prochain, selon un communiqué publié vendredi sur le site du Festival.

Dans la compétition des films de fiction, sont retenus 3 longs-métrages et 4 courts-métrages alors que dans la compétition documentaire figurent 3 longs-métrages et 2 courts métrages.

Les films sont sélectionnés à partir d’une liste totale de 40 films tunisiens, par un jury de professionnels tunisiens, sachant que pour chaque genre, fiction et documentaire, un jury spécial est chargé de visionner les films candidats.

Sur les 12 films dans les quatre sections des compétitions dédiées aux genres fiction et documentaire, 4 films sont réalisés par des femmes.

Une autre liste de films tunisiens dans les diverses sections des JCC (section officielle hors-compétition, projections spéciales et Regard sur le cinéma tunisien) sera dévoilée ultérieurement, annonce la direction des Journées.

Voici la liste complète des films retenus:

Compétition des films de fiction

Longs-métrages

– “Le rêve de Noura” réalisé par Hend Boujemaa

– “Un Fils” réalisé par Mehdi Barsaoui

– “Guira” réalisé par Fadhel Jaziri

Courts-métrages

– “True Story” réalisé par Amine Lakhnech

– “Charter” réalisé par Sabry Bouzid

-“Fuite” réalisé par Youab Dachraoui

– “Mirage” réalisé par Faten Jaziri

Compétition documentaire

Longs-métrages

– “Hanted Past” réalisé par Fatma Riahi

– “Ala al ardha” réalisé par Sami Tlili

– “Fathallah TV, 10 ans et une révolution plus tard” réalisé par Wided Zoghlami

Courts-métrages

– “Les gens de Caverne” réalisé par Fakhri el Ghezal

– “Al come from dust” réalisé par Youness Ben Slimane