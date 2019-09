JCC2019: Listes des films tunisiens sélectionnés pour la compétition officielle

Le comité directeur des Journées Cinématographiques de Carthage 2019, session “Néjib Ayed”, vient d’ annoncer, dans un communiqué rendu public lundi la liste des films tunisiens sélectionnés pour participer aux compétitions officielles de la prochaine édition :

Dans la catégorie “Longs Métrages de fiction”, les films sélectionnés sont:

– “Noura rêve” de Hind BOUJEMAA/ Propaganda production PROPAGANDA

– “UN FILS” de Mehdi BARSAOUI / Cinetelefilms production

– “GUIRRA ” de Fadhel JAZIRI / Nouveau Film production

Courts Métrages de Fiction

CHARTER de Sabry BOUZID production BAHAMUT FILMS

True Story de Amine Lakhnech production ULYSSON et ANTWORKS

HOUROUB/ هروب de Youeb Dachraoui production GODOLPHIN FILMS

MIRAGE/ سراب de Faten JAZIRI production AUDIMAGE

Longs Métrages Documentaires

-Sur la transversale / على العارضة de Sami TLILI production NOMADIS IMAGES et MILLE ET UNE PRODUCTIONS

-Fathallah TV, 10 ans et une révolution plus tard de Wided ZOGHLAMI production ULYSSON

-A haunted Past de Fatma RIAHI production Al Jazeera Documentary

Courts Métrages Documentaires

– All come from Dust / من طين de Younes BEN SLIMEN production CINE Par’Court

-les compagnons de la cave / أهل الكهف de FAKHRI EL GHEZAL production ROSA LUXEMBURG STIFTUNG

Ces films ont été sélectionnés parmi 40 films, longs métrages et courts métrages, fictions et documentaires présentés au festival.

Les autres films de la sélection officielle seront annoncés à une date ultérieure pour les différentes autres sections : Compétitions, hors compétition, soirées spéciales et la section panorama du cinéma tunisien.

Nous vous rappelons que Journées Cinématographiques de Carthage auront lieu du 26 Octobre au 2 Novembre 2019.

Comité de visionnage et de sélection des films de fiction

Anissa Barrak – Emna El Golli – Karim Hamouda – Hamadi Arafa – Khemais Khayati

Comité de visionnage et de sélection des films documentaires

Mohamed Haddad – Mohsen Frigi – Khaled Agrebi – Olfa Chakroun – Amin Boukhris