JCMC2021: Appel à films pour les cinéastes amateurs

L’Association « Formes et Couleurs oasiennes » organise une compétition de courts-métrages dans le cadre du festival annuel « Les Journées Cinématographiques méditerranéennes de Chenini » (JCMC) lors de sa 16ème édition, qui se déroulera du 3 au 7 février 2021. Cette édition aura une thématique environnementale « L’Eau…! ».

Les films sélectionnés seront projetés au Festival et les gagnants seront primés lors de la cérémonie de clôture. La date-limite d’inscription est le 20 décembre 2020.

Les films qui remplissent les conditions suivantes peuvent participer à la compétition :

Les courts-métrages doivent provenir des pays méditerranéens,

Ils ne doivent pas dépasser 30 minutes,

Ils doivent être terminés à partir de 2018 et être en lien avec la thématique.

Pour présenter leurs courts-métrages, les candidats doivent remplir le formulaire de candidature sur le lien suivant

