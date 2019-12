Jemli, très mal noté par les Tunisiens, en matière de confiance

72,4 % des Tunisiens pensent que la Tunisie va dans le mauvais chemin, selon le dernier baromètre politique de Sigma Conseil. 80,4 % des personnes sondées, ne sont pas non plus contentes de la manière dont les choses se déroulent en Tunisie. Et d’ailleurs, ils ne sont que 9,3 % à avoir une entière confiance dans le chef de gouvernement missionné Habib Jemli, et 24,6 % n’ont aucune confiance en lui.