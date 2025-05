Jendouba : Des chiffres touristiques en plein essor depuis le début de l’année

Les performances du secteur touristique dans le gouvernorat de Jendouba affichent une dynamique particulièrement encourageante depuis le début de l’année 2025, selon les données dévoilées par le commissaire régional au tourisme de Tabarka-Aïn Draham, lors d’une réunion de travail tenue vendredi au siège du gouvernorat.

Entre le 1 er et le 20 avril 2025, la région a accueilli 13 424 visiteurs, contre 6 966 durant la même période de l’année précédente, soit une hausse singulière de 92,7%.

Sur l’ensemble de la période allant du 1er janvier au 20 avril 2025, le nombre total de visiteurs s’élève à 57 744, contre 52 498 en 2024, ce qui représente une progression de 10%.

S’agissant de la capacité d’hébergement, les structures touristiques ont comptabilisé 99 290 nuitées entre le 1er janvier et le 29 avril 2025, contre 89 651 sur la même période de l’année précédente, soit une croissance de 10,8%.

Le taux d’occupation moyen, quant à lui, a légèrement progressé, passant de 21,5% en 2024 à 22, en 2025, pour la période du 1er janvier au 20 avril, soit un gain de 1,3 point.

Durant le seul mois d’avril (du 1er au 29), les établissements touristiques de la région ont enregistré 23 517 nuitées, contre 12 178 en avril 2024, soit une hausse significative de 93%. Le taux d’occupation a pour sa part bondi de 9,8 points, passant de 17,9% en 2024 à 27,6% en 2025.

Ces indicateurs témoignent du potentiel touristique considérable de la région de Tabarka-Aïn Draham, portée par ses atouts naturels, écologiques et culturels, conjugués à une dynamique d’investissement soutenue et à l’extension progressive de l’offre d’hébergement.

Les acteurs du secteur, unanimes lors de la réunion, ont souligné le potentiel de cette région à réaliser de meilleurs résultats, à condition que les structures publiques et les partenaires s’engagent activement à remédier aux défaillances, notamment en matière d’environnement et d’aménagement urbain.

Une intervention urgente sur le plan de l’urbanisme est jugée cruciale pour garantir une saison touristique annoncée prometteuse, voire exceptionnelle.

