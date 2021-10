Jerandi s’entretient à Tripoli avec Abdelhamid Dbeibah

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi s’est entretenu, jeudi dans la capitale libyenne, Tripoli, avec le Premier ministre libyen Abdelhamid Dbeibah.

L’entrevue a porté sur les derniers développements survenus en Tunisie et en Libye ainsi que sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun, selon un communiqué publié par le département des Affaires étrangères.

L’accent a été également mis sur la coopération bilatérale et les moyens de la développer au cours de la période à venir au service des deux peuples « frères ».

Dans ce contexte, Jerandi a réaffirmé « le souci de la Tunisie de surmonter toutes les difficultés afin d’atteindre cet objectif », soulignant « la volonté de la Tunisie de se tenir aux côtés de la Libye « sœur » afin qu’elle parvienne à mener à bien son transition politique et préserver sa stabilité.

Pour sa part, Dbeibah a réitéré le soutien son pays à la Tunisie (peuple et gouvernement), saluant les réalisations engrangées par la Tunisie dans de nombreux domaines, notamment en matière de d’enracinement de la démocratie et de la mise en place des institutions de l’Etat.

« Les relations de coopération et de fraternité entre la Libye et la Tunisie ne sont plus à démontrer », a-t-il affirmé, cité dans le même communiqué.