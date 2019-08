Jeux africains (9e journée): Six nouvelles médailles pour la Tunisie dont une d’or

La Tunisie a consolidé jeudi son tableau par six nouvelles médailles (une en or et cinq d’argent), à l’issue du 9e jour des jeux africains de Rabat (Maroc).

Ghaylene Khatali a décroché l’unique médaille d’or tunisienne de la journée en remportant les 200 m canoë tandis que Mohamed Ali Mrabet (200 m kayak) et Khaoula Sassi (200 m kayak) ont décroché l’argent.

Au tir à l’arc, Mohamed Hammed, Rihab Walid se sont illustrés en individuel en remportant chacun une médaille d’argent avant de décroché une troisième médaille dans la même discipline par équipe.

La Tunisie compte ainsi, à l’issue du 9e jour de compétition, 89 médailles (24 or, 33 d’argent et 32 de bronze), occupant le 6e rang au tableau des médailles.