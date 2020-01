Jeux Olympiques 2020: les affiches d’art officielles dévoilées

Le Comité d’organisation des Jeux Olympiques

Tokyo 2020 a dévoilé vingt affiches d’art officielles qui ont été créées

par 19 artistes, a indiqué mardi le Comité international olympique (CIO).

Douze de ces affiches représentent les Jeux Olympiques et huit les Jeux

Paralympiques, avec un style très varié explorant des supports allant du

graphisme à la photographie en passant par la peinture.

Les affiches olympiques ont traditionnellement pour ambition de décrire

visuellement l’histoire et l’identité de chaque édition des Jeux Olympiques

en témoignant du contexte artistique, social et politique de leur époque.

Aujourd’hui, elles véhiculent en outre les valeurs et l’idéal olympiques et

permettent de maintenir le dialogue avec la communauté artistique olympique

et les talents créatifs du pays hôte, explique le CIO.

Les affiches d’art de Tokyo 2020 ont été créées par de célèbres mangakas

japonais (notamment Naoki Urasawa, dessinateur maintes fois récompensé de

la série “MONSTER” et de l’aventure de science-fiction “20th Century

Boys”), des calligraphes (Shoko Kanazawa qui a calligraphié le caractère

chinois pour “envol”), plusieurs jeunes personnalités du monde de l’art

japonais, d’autres célèbres artistes, designers et photographes japonais

ainsi que quatre artistes internationaux qui ont remporté de nombreux prix

au Japon et à l’étranger, tels que le peintre britannique Chris Ofili, lauréat du

prix Turner.

Tous les artistes se sont inspirés des Jeux Olympiques et Paralympiques

pour leur travail. Un seul artiste, Asao Tokolo, lequel a créé les emblèmes

de Tokyo 2020, a fourni deux créations, une olympique et une paralympique.

Les vingt créations sélectionnées par le comité d’organisation de Tokyo

2020 en coopération avec la Fondation Olympique pour la Culture et le

Patrimoine sont présentées du 7 janvier au 16 février au Musée d’art

contemporain de Tokyo, dans le but de faire connaître au public les

prochains Jeux Olympiques et Paralympiques.