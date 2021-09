Jeux paralympiques Tokyo 2020+1: L’or pour Walid Ktila (800 m T34) et l’argent pour Nourhène Haj Salem (poids F40)

L’athlète tunisien Walid Ktila a remporté, dans la nuit de vendredi à samedi, la médaille d’or du 800 m (T34) dans le cadre des Jeux Paralympiques de Tokyo-2020, en parcourant la distance en 1 min 45 sec 50 cent.

La médaille d’argent est revenue à l’Emirati Mohamed Al Hammadi (1 min 45 sec 59 cent) et celle de bronze au Chinois Wang Yang (1 min 45 sec 68 cent).

Il s’agit de la deuxième médaille d’or remportée par Walid Ktila lors de ces jeux après celle du 100m (T34) décrochée lundi, et la quatrième pour la Tunisie qui compte désormais 11 breloques (4 or, 5 argent et 2 bronze).

De son côté, Nourhène Belhaj Salem a été l’auteure de la nouvelle médaille d’argent remportée ce samedi à l’épreuve du lancer de poids (F40) après avoir réussi un jet de 8,33 m.

Ses compatriotes Raja Jebali et Rima Abdelli se sont classées respectivement 4e (8,16 m) et 5e (16,04m) de la même épreuve.