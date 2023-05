JICA: Achèvement des travaux de réhabilitation et d’extension de la station d’épuration de Siliana

Les travaux de réhabilitation et d’extension de la station d’épuration de Siliana viennent d’être achevés. Une cérémonie d’inauguration s’est tenue à cette occasion, le 15 mai 2023, dans le cadre du projet d’amélioration de l’environnement des eaux dans les villes locales, financé par un prêt concessionnel de l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA).

Les travaux ont permis l’augmentation de la capacité de traitement de la station de 2321 mètres cube par jour à 7000 mètres cube par jour et l’amélioration de la qualité de traitement des eaux usées dans la station afin de préserver l’environnement dans la région et a souligné la grande importance du projet pour la région. A l’ouverture de la cérémonie, son Excellence Mme LEILA Chikhaoui Mahdaoui, Ministre de l’Environnement, a salué l’achèvement des travaux de réhabilitation et d’extension de cette station d’épuration des eaux usées dans des délais relativement courts. Son excellence M. OSUGA Takeshi, Ambassadeur du Japon en Tunisie a affirmé que « cette station de traitement des eaux usées est la première à être rénovée parmi les cinq stations existantes, toutes vieillissantes et dégradées, qui sont l’objet de rénovation dans le cadre de ce projet soutenu par un prêt concessionnel du Japon d’un montant de 10 871 millions de yens, ou environ 248 millions de dinars tunisiens ».

De son côté, M. ABDELMAJID Bettaieb, Président Directeur Général de l’Office National de l’Assainissement (ONAS) a indiqué qu’il s’agit de la première station d’épuration des eaux usées dans le Nord-Ouest de la Tunisie à être dotée du traitement tertiaire des eaux usées. Pour M. UENO Shuhei, Représentant Résident du Bureau de la JICA en Tunisie, “l’achèvement des travaux marque l’un des premiers résultats substantiels réalisés dans le cadre de ce projet. Nous espérons qu’il contribuera à améliorer la qualité de traitement des eaux usées dans la région de Siliana, et qu’il réduira l’impact sur l’environnement dans cette région”.

La station d’épuration de Siliana est l’une des cinq stations qui ont bénéficié du financement de la JICA pour des travaux de réhabilitation et d’extension, à savoir : Siliana, Medjez el Beb, Jendouba, Tabarka et Beja, et ce dans le cadre du projet d’amélioration de l’environnement des eaux dans les villes locales. Ce projet vise aussi la réhabilitation et l’extension des réseaux d’assainissement dans dix gouvernorats : Béja, Jendouba, Siliana, le Kef, Bizerte, Zaghouan, Sidi Bouzid, Kasserine, Kébili et Sfax. Ceci permettra de renforcer le traitement des eaux usées, d’éviter la contamination de l’environnement naturel et d’améliorer les conditions de vie des habitants.