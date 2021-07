JO-2020/Natation: Ayoub Hafnaoui (400m NL) crée la surprise et monte sur la plus haute marche du podium

Le Tunisien Ahmed Ayoub Hafnaoui, 18 ans, a fait sensation dimanche à Tokyo en remportant à la surprise générale la finale du 400 m nage libre des Jeux olympiques 2020.

Grâce à cet exploit, Hafnaoui est devenu le deuxième champion olympique tunisien de natation après son compatriote Oussama Mellouli, en devançant l’Australien Jack Mcloughlin et l’Américain Kieran Smith.

Arrivé en finale avec le huitième temps (3:45.68), le nageur tunisien de 18 ans a mené tout au long de la course qu’il a bouclée en 3:36.43, le troisième meilleur chrono de l’année, coiffant dans la dernière longueur l’Australien l’Australien Jack Mcloughlin (3:43.52).

Hafnaoui (né en 2002) offre ainsi à la Tunisie sa cinquième médaille d’or olympique de son histoire et la troisième en natation après les médailles d’or et de bronze d’Oussama Mellouli aux JO de Pékin-2008 et de Londres-2012.

Stupéfait par sa performance, le jeune prodige tunisien n’a pas caché aux journalistes sa grande joie mêlée à la surprise.

« Je ne peux pas y croire. C’est un rêve devenu réalité. C’est fantastique. C’était ma meilleure course de tous les temps. »

Il s’agit de la deuxième médaille de la Tunisie dans ces jeux, après que Mohamed Khalil Jendoubi a été couronné samedi d’une médaille d’argent des -58 kg en taekwondo.

Le mois dernier, Hafnaoui a remporté la médaille d’or du 400 m nage libre aux Championnats de France en 3:46.16. Il a également remporté la course du 800 mètres avec un chrono de 7:45.54.

Le jeune nageur de l’Espérance Sportive de Tunis, spécialiste des longues distances, avait été médaillé de bronze sur la même distance aux Jeux africains de la jeunesse. La même année, il avait remporté aux championnats d’Afrique une médaille d’argent au relais 4 x 200 m nage libre et trois médailles de bronze, sur 800 m nage libre, sur 1500 m nage libre et sur le relais 4 x 100 m nage libre.