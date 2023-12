JO-2024: le nageur chinois Sun Yang manquera le rendez-vous parisien

Le nageur chinois Sun Yang, suspendu pour violation du règlement antidopage, devrait manquer les Jeux olympiques 2024 à Paris après la publication par les autorités chinoises des critères de sélection pour la compétition.

La Fédération chinoise de natation a annoncé vendredi que la sélection olympique serait choisie sur la base des résultats des championnats du monde de 2023 à Fukuoka et de 2024 à Doha, ainsi que ceux des championnats de Chine prévus du 19 au 27 avril.

Ces critères écartent le triple champion olympique, dont la suspension prend fin en mai.

Sun, 32 ans, purge depuis février 2020 une suspension de quatre ans et trois mois pour avoir détruit au marteau un échantillon de son sang prélevé lors d’un contrôle antidopage inopiné à son domicile en septembre 2018. Il avait argué que les contrôleurs n’avaient pas les autorisations nécessaires.

Sa suspension, qui prendra fin à quelques semaines des JO de Paris (26 juillet-11 août), l’a privé des JO de Tokyo en 2021 puis des Jeux asiatiques, organisés l’année suivante dans sa ville de Hangzhou.

A Londres en 2012, Sun a remporté l’or olympique sur le 400 m nage libre et le 1500 m, l’argent sur le 200 m nage libre et le bronze sur le relais 4×200 m nage libre.

Quatre ans plus tard à Rio, il a été sacré sur le 200 m nage libre et a remporté la médaille d’argent sur le 400 m nage libre.

Onze fois champion du monde, il a toujours clamé son innocence face aux accusations de dopage qui ont jalonné sa carrière. En 2014, un contrôle positif à un produit interdit, la trimétazidine, lui avait valu une suspension de trois mois.

- Publicité-