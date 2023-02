Dans un article étalé sur deux pages et consacré au rôle que peut assurer l’armée dans l’impulsion de l’économie nationale, le journal Alchourouk, du mercredi 15 février, a signalé le succès enregistré par la société de construction de patrouilleurs militaires, lancée depuis quelques années dans le cadre du Partenariat Public Privé, avec un capital détenu pour les deux tiers par des privés et l’autre tiers par l’Etat représenté par le ministère de la défense nationale à travers l’armée nationale qui dirige entièrement l’entreprise sous tous les aspects, gestion, planification et construction.

Le journal note que cette entreprise constitue un exemple à tous les niveaux de l’efficacité économique des entreprises issues des armées, ajoutant que les patrouilleurs qu’elle construit, de 25 et 50 mètres de longueur, se distinguent par une compétitivité très élevée sur le double plan du prix et de la qualité. Son prix ne dépasse pas 50% de celui des patrouilleurs importés, au point que plusieurs pays arabes et africains ont exprimé leur désir d’acquérir ces patrouilleurs tunisiens.