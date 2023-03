Journal Assabah : deux anciens ministres de la Troïka contre Wafa Chedly

Dans son édition de jeudi 2 mars, le journal Assabah a indqué que l’avocate Wafa Chedly a affirmé mercredi 1 mars que « l’ancien ministre de l’agriculture dans le gouvernement de la Troïka, et dirigeant au mouvement Ennahdha Mohamed Ben Salem a été déféré devant la justice au Pôle judiciaire économique et financier pour avoir détourné à son profit un don fait par le gouvernement hollandais à la Tunisie et consistant en 12 milles têtes de bovins réparties entre vaches et veaux et que Ben Salem a pris possession de 2000 têtes et les a détournées vers sa ferme à Jradou d’une superficie de mille hectares enregistrée sous le nom de sa femme et appelée ferme de Faouara 1. La ferme a été expropriée de Ali Sériati avec la complicité de son gendre, époux de sa sœur, Slim Ben Hmidane, ancien ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières dans le même gouvernement de la Troïka.

En réaction, selon des déclarations à Assabah, l’ancien ministre Slim Ben Hmidane, gendre de l’ancien ministre de l ‘agriculture Mohamed Ben Salem, a signalé que l’information est dénuée de tout fondement, notant que son gendre ne possède aucune ferme dans la région de Jradou, au gouvernorat de Zaghouan.

Il a ajouté qu’il n’a pas été ni arrêté ni présenté à la justice, disant qu’il projette de porter plainte contre Wafa Chedly pour accusations infondées et publication de fausses nouvelles.