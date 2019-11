Journée des régions : La cité de la culture accueille Sidi Bouzid

La Cité de la culture a accueilli, dimanche, le gouvernorat de Sidi Bouzid, dans le cadre du programme “Les journées des Régions: Les Cités des Arts”.

Cette journée, marquée par la présence des artistes et artisans de Sidi Bouzid, vise à promouvoir une image positive de la région et faire connaitre le patrimoine culturel pour attirer les visiteurs, selon le coordinateur de communication au commissariat régional des affaires culturelles de Sidi Bouzid, Néjib Heni.

Au programme de cette journée, figurent un défilé d’habits traditionnels de Sidi Bouzid, des expositions de produits de l’artisanat, un documentaire sur le poète Sghaïer Ouled Ahmed, des expositions sur les sites environnementaux et culturels et des publications de gens originaires de la région, outre la présentation de pièces théâtrales.

Dans une déclaration à l’agence TAP en marge de cet événement, le ministre des affaires culturelles, Mohamed Zine El Abidine a souligné que la région dispose d’un patrimoine culturel et artistique important qui nécessite sa préservation.

Il a avancé que les expositions présentées à cette occasion se caractérisent par la créativité et une volonté de repenser le patrimoine.

Il a fait savoir que son département œuvre à se rapprocher des régions, citant 350 visites dans les régions, en trois ans, outre l’organisation de 30 conseils régionaux afin de garantir la décentralisation.