A l’occasion de la célébration de la journée internationale des migrants, dimanche 18 décembre, Assabah News s’est fait l’écho de la manifestation organisée dans la capitale française Paris, en signe de protestation contre la nouvelle loi sur l’asile et l’immigration en France devant être présentée en 2023 au parlement français pour adoption, et jugée « inhumaine » et « inefficace » par l’opposition progressiste.

Selon les rapports de presse, la réforme initiée par le président de la république française Emmanuel Macron, dans son programme électoral, vise notamment à accélérer le refoulement des « migrants délinquants » et à se servir de migrants extra-européens réguliers pour peupler les zones rurales françaises, dans le cadre d’une politique de répartition des migrants sur le territoire national français.

Les manifestants français ont tenu à descendre dans la rue malgré l’accaparement de l’opinion publique française par la finale de la coupe du monde de football à Qatar, opposant l’équipe française à l’équipe argentine.